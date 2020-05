Ibrahimovic arrisca multa pesada por conduzir Ferrari de 1,6 milhões de euros

Zlatan Ibrahimovic está metido num 'sarilho'. O avançado sueco do AC Milan foi apanhado a conduzir ilegalmente o seu Ferrari Monza SP2 - modelo de 1,6 milhões de euros que ofereceu a si mesmo para assinalar o seu 38.º aniversário, em outubro - nas ruas de Estocolmo.



Ibrahimovic corre o risco de pagar uma pesada multa por ter conduzido o carro sem a inspeção feita - o carro está proibido de circular desde 30 de março.





No entanto, esta semana o avançado sueco optou por dar uma voltinha por Estocolmo antes de regressar a Itália para cumprir duas semanas de quarentena e assim poder regressar aos treinos e foi 'apanhado'.É certo que dinheiro não será problema para Ibrahimovic, mas a pesada multa que terá de pagar ficará no currículo do futebolista na justiça sueca.