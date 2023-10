Ibrahimovic critica Balotelli e italiano responde com foto provocadora

Zlatan Ibrahimovic deixou críticas à forma como Mario Balotelli geriu a sua carreira, mas não ficou sem resposta. O avançado italiano, de 33 anos, que jogou com o sueco no Inter em 2008 e 2009, 'atirou-lhe' com uma fotografia da Liga dos Campeões, competição de 'Ibra' nunca ganhou.Tudo começou na sequência de uma declaração de Ibrahimovic, que ao ser questionado a respeito da, estrela do Milan, pediu para que fossem evitadas comparações com Balotelli. "Ele teve tantas oportunidades para explorar e mudar o seu futuro, mas perdeu-as todas. Há muitos rapazes que estão à espera dessas oportunidades e ele teve muitas, mas desperdiçou-as. Essa é que é a verdade."Balotelli, que atua agora nos turcos do Adana Demirspor, respondeu nas redes sociais com uma foto a segurar o troféu da Champions pelo Inter e ainda escreveu o nome do sueco, de 42 anos, que recentemente se retirou do futebol.