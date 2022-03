Ibrahimovic em "pânico" com o final de carreira: «Não vou sentir esta adrenalina em mais lado algum»

Aos 40 anos, Zlatan Ibrahimovic pede para que os fãs "desfrutem" enquanto é possível do seu futebol. O experiente e irreverente futebolista sueco antecipa o momento em que irá pendurar as chuteiras para colocar fim a uma carreira que começou no já longíquo ano de 1999, ao serviço do Malmö, no país-natal."Não poderei jogar os 90 minutos [com a Rep. Checa]. Estou a ficar mais mais velho, mas ainda estou em ótima forma. Então, aproveitem para me ver em campo enquanto podem porque poderão nunca mais verá algo assim. Vocês verão Elanga mas, com todo o respeito, nunca mais verão um Ibrahimovic. Aproveitem enquanto dura", frisou em conferência de imprensa de antevisão ao embate da Suécia com a República Checa, a contar para o playoff de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, aquele que poderá ser o último de 'Ibra'.O avançado do AC Milan revelou estar em "pânico" com os momentos finais de uma carreira com muito êxito agregado. "Tenho medo do final da minha carreira porque a adrenalina que sinto em campo não vou encontrá-la em mais lado algum. Por isso entro em pânico. Continuarei a jogar todo o tempo possível até conseguir e a desfrutar de todos os momentos", referiu o jogador que conta 120 internacionalizações pela Suécia.