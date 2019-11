Ibrahimovic partilha camisola de clube sueco e lança a confusão

Ver essa foto no Instagram @hammarbyfotboll Uma publicação compartilhada por Zlatan Ibrahimovic (@iamzlatanibrahimovic) em 25 de Nov, 2019 às 10:36 PST

Será o Zlatan a ser Zlatan? Esta é a pergunta que muitos seguidores de Ibrahimovic fazem esta terça-feira. O avançado sueco partilhou nas redes sociais um vídeo com a camisola do Hammarby, um clube sueco, dando a entender que este poderá ser o seu próximo destino. A camisola até ostenta o seu nome nas costas.Ibrahimovic é um ídolo no Malmo, clube da sua cidade natal, por isso especula-se se esta publicação não passará de um golpe publicitário. As redes sociais do Hammarby não confirmam a contratação, mas o diretor de comunicação do clube dá a entender que há negociações. "O Zlatan ainda não se juntou a nós. Se ele tivesse assinado contrato essa informação já estaria no nosso site."Ibrahimovic terminou contrato com os LA Galaxy, na MLS, e não renovou. Aos 38 anos não faltam interessados nos serviços do avançado sueco, já se falou em clubes italianos, espanhóis e ingleses.