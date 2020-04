Ibrahimovic: «Tenho 300 milhões na conta e uma ilha. O primeiro que me diga alguma coisa, mato-o»

Em janeiro, João Pedro assinou em definitivo pelo Tondela, clube a quem muito agradece por lhe ter dado uma oportunidade no pior momento da carreira. Vida nos EUA deixou saudades e a vontade de um dia voltar a jogar na MLS. Na bagagem, muitas histórias de Zlatan Ibrahimovic nos LA Galaxy...



RECORD - Como era ser colega de equipa e partilhar o balneário com alguém de tanto relevo como Zlatan Ibrahimovic?





JOÃO PEDRO - Histórias do 'Ibra' há muitas [risos]… Fomos jogar a casa do Houston Dynamo. Fizemos o 1-0, eles viraram, fizemos 2-2 nos últimos minutos e eles respondem e fazem o 3-2. No final do jogo, no balneário, ele dá-nos uma 'descasca' e uma 'dura' incríveis, mas que ao mesmo tempo foi um motivo de risota. Um momento à 'Ibra' mesmo! Virou-se para nós e disse mais ou menos isto: 'Malta, se for para vir para aqui passear na praia, passear em Hollywood, digam, mas digam mesmo! Eu tenho 300 milhões na minha conta, tenho uma ilha, não preciso disto para nada. O primeiro que me diga alguma coisa eu mato-o, mas mato-o mesmo!' Ele é muito de outro nível, tem uma personalidade muito forte, muito vincada. Ainda há outra história, que se passou no meu aniversário. Na altura, estávamos a fazer uma 'pelada', 11 contra 11. Perguntaram: 'A bola sai de quem?' O nosso adjunto disse: 'A bola vai sair do João porque ele faz anos hoje.' O Ibrahimovic virou-se para ele e disse: 'O meu aniversário é todos os dias. Passa cá a bola!' E começou com a bola [risos].