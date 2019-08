Icardi ainda não deixou o Inter mas a camisola 9 já tem outro dono

Mauro Icardi ainda não saiu do Inter mas já deixou de ter a camisola 9, que foi dada a Lukaku, contratado quinta-feira ao Manchester United. Os dirigentes do clube italiano deram essa garantia ao avançado belga.Lukaku é a contratação mais cara da história do Inter, que por ele pagou 65 M€ (mais 10 M€ se o avançado atingir determinados objetivos) ao Manchester United. O emblema inglês fica ainda com direito a uma percentagem de uma futura venda do futebolista. Devido a este assinalável esforço financeiro, o clube sedeado em Milão conseguiu evitar que o gigante belga reforce as fileiras da Juventus, ficando assim com mais uma poderosa arma para tentar quebrar a hegemonia da vecchia signora.O poderoso atacante vinculou-se por cinco temporadas e vai auferir anualmente 9 M€. E aterra no Inter cheio de moral! "O Inter era o único clube que queria representar. O Inter não é para qualquer um. Estou aqui para o ajudar a conquistar vitórias", assinalou Romelu Lukaku, momentos depois de ter rubricado o contrato válido até 30 de junho de 2024.Federico Pastorello mostrou-se satisfeito pelo final feliz de um processo que fez correr rios de tinta. "Julgo que todas as partes trabalharam bem e finalmente conseguiram que tudo corresse da melhor forma. O Inter tentou, tentou e à terceira conseguiu contratá-lo. Ele ficou muito contente com o desfecho das negociações", sublinhou o agente de Romelu Lukaku.O belga torna-se, como já se disse, no jogador mais caro alguma vez contratado pelo Inter, destronando Christian Vieri (46,5 M€). E quem completa o top 5? João Mário (40 M€), Radja Nainggolan (38 M€) e Geoffrey Kondogbia (36 M€). S