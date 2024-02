IFAB analisa nova regra revolucionária: árbitro poderia decretar período para jogadores se acalmarem

O IFAB, o organismo que supervisiona as leis de jogo do futebol, vai ponderar a entrada em cena de uma nova regra que promete mais alterações drásticas ao futebol. De acordo com o 'Times', na próxima reunião anual desta entidade, a 2 de março, estará em cima da mesa o denominado "período para acalmar", ou seja, os árbitros passariam a ter a hipótese de, em caso de discussões ou mesmo confrontos entre jogadores, interromper a partida (por tempo ainda a definir) e enviar os membros das respetivas equipas para zonas distantes do campo, bem separados, aguardando que os níveis de tensão baixem.Esta é uma de três sugestões para apreciação do IFAB, numa lógica de melhorar a conduta dos principais intervenientes no jogo. As outras duas, de resto, já eram conhecidas e passam por permitir apenas ao capitão de equipa a possibilidade de se aproximar do árbitro para discutir temas relacionadas com o encontro - à semelhança do râguebi -, de forma a evitar as 'perseguições' que por vezes sucedem com vários futebolistas atrás do juiz em busca de explicações; afastamento temporário de 10 minutos para castigar determinado tipo de faltas ou linguagem inapropriada para com os árbitros.Caso haja luz verde, a Federação Inglesa pondera testar as exclusões temporárias nas Taças masculina e feminina. Isto depois de terem sido feitos testes no futebol jovem e amador em Inglaterra e também País de Gales.O IFAB pensa também em testar a atribuição de cantos à equipa atacante como forma de punir os guarda-redes que desperdicem tempo.