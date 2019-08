IFAB proíbe pontapé de baliza do Benfica... mas quem o fizer não será punido

Deu que falar o inovador pontapé de baliza de Vlachodimos na pré-temporada do Benfica, no duelo com o AC Milan, com um lance que correu o mundo e levou a muitas questões quanto à legalidade do mesmo. Falou-se num 'vazio legal' perante tal jogada e a mesma levou esta sexta-feira o IFAB (International Football Association Board), o organismo que regula as leis do futebol, a pronunciar-se oficialmente sobre todo o lance.Num comunicado dedicado totalmente à lei 16 (o pontapé de baliza), o IFAB explica que a situação foi analisada por especialistas técnicos e de arbitragem, os quais não chegaram a um consenso quanto à sua legalidade e também adequação ao "espírito" do jogo, pelo que uma decisão final foi adiada para uma outra data. Até lá, explica o IFAB "esta prática não deverá ser permitida nem deve ser penalizada. Se ocorrer, o árbitro deve ordenar a repetição do pontapé de baliza, mas sem qualquer ação disciplinar".Quer isto dizer que, caso alguma equipa efetue uma ação similar, o jogo deverá ser retomado com um pontapé de baliza... como se nada tivesse sucedido.