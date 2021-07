Ilian Iliev Jr. assina pelo Apollon Limassol

O internacional búlgaro Ilian Iliev Jr. assinou até 2025 pelo Apollon Limassol. O médio ofensivo de 21 anos é filho de Iliev, antigo jogador do Benfica e do Marítimo, e trocou o Cherno More pelo clube cipriota numa transferência a rondar os 500mil euros.





O jovem jogador nasceu em Portugal e jogou na Académica em 2017/18 e 2018/19, antes de regressar ao Cherno More, onde era treinado pelo próprio pai. Conta já duas internacionalizações pela seleção A da Bulgária.