Imagem mostra bem a tensão e Jorge Jesus admite: «Até me chateei com o João de Deus»

A odisseia de Jesus: começou de colete, varreu tudo no segundo golo e acabou com a bandeira portuguesa



A odisseia de Jesus: começou de colete, varreu tudo no segundo golo e acabou com a bandeira portuguesa

Após o segundo golo do Flamengo, gerou-se enorme alegria e Jorge Jesus queria água na fervura, pois, como o próprio disse, já perdeu finais nos descontos . Por isso, o treinador pediu calma e chegou mesmo a desentender-se com o seu adjunto e, mais tarde, com Gabigol, que foi expulso."Quando faltavam 30 segundos para o fim chateei-me um pouco com o João de Deus, a dizer que acabou. Ele disse 'acabou', disse-me um palavrão... já perdi alguns campeonatos a segundos do fim e outros troféus, mas hoje fui iluminado por jogadores, torcida e Deus", atirou JJ à Sport TV.Sobre as críticas iniciais oriundas de comentadores no Brasil, Jesus desvalorizou: "normal, fui para um país desconfiado do nosso valor mas temos de aceitar. O Brasil não está na Europa, a globalização ainda não partilha com eles, mas têm sido educados connosco."