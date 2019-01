Imprensa árabe adianta possível saída de Jesus do Al Hilal

A imprensa saudita, nomeadamente os jornais 'Akhbaar24' e 'Kooora', adianta esta quinta-feira que Jorge Jesus poderá estar de saída do Al Hilal. De acordo com os referidos sites, a direção do emblema de Riade terá perdido alguma da sua confiança no técnico português, estando mesmo a ponderar avançar para o despedimento.Ao que tudo indica, na base desta abordagem estarão os resultados menos positivos nas últimas semanas, com apenas três vitórias nos derradeiros sete duelos - pese embora ainda se manter na liderança, com 3 pontos de avanço para o segundo -, para lá de um alegado problema no balneário, nomeadamente com o sírio Omar Khribin, um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos do clube.