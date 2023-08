Imprensa árabe avança que Jota pode deixar o Al Ittihad: adeptos exigem nome mais sonante

A imprensa saudita avança que Jota pode estar de saída do Al Ittihad, pouco mais de um mês de ter chegado ao clube treinado por Nuno Espírito Santo, proveniente do Celtic.Segundo contam no país, os adeptos do atual campeão saudita, que contratou também Karim Benzema, consideram que o português não está em linha com outras estrelas que nos últimos tempos têm chegado à Arábia Saudita, daí que o Al Ittihad tenha decidido prescindir do português para contratar outro grande jogador internacional. O objetivo seria Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool.Jota, que chegou ao Al Ittihad a troco de 30 milhões de euros, pode ser emprestado ao Al Shabab.