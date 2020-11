Imprensa argentina revela o que foi encontrado no quarto de Maradona

Já depois de Diogo Maradona ter sido sepultado junto aos seus pais, a agência argentina Telam revelou o que foi encontrado no quarto de Maradona no dia da sua morte.





Segundo a Telam, na divisão estavam as sanduíches em pão de forma que lhe tinham deixado na véspera, mas que não chegou a comer. Também havia várias embalagens de medicamentos, nomeadamente psicofármacos que lhe tinham sido prescritos e que não estarão relacionados com as causas da sua morte.As pessoas que cuidavam de El Pibe asseguram que o viram com vida por volta das 23h30 da noite anterior e que as condições em que se encontrava eram as adequadas.