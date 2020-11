Era só o que faltava a Carlos Queiroz: pancadaria na seleção da Colômbia

A imprensa da Colômbia relata esta quinta-feira que houve uma cena de pancadaria no balneário da seleção no final do jogo com o Equador, que a equipa treinada por Carlos Queiroz perdeu, por 6-1.





Segundo a 'Radio Caracol', James Rodríguez e Jefferson Lerma ter-se-ão envolvido numa discussão e acabaram por chegar a vias de facto. Foram separados pelos companheiros e ao que parece Cuadrado e Davinson também estiveram envolvidos.A imprensa relata que este incidente vem de longe, pois o balneário estará aborrecido com o alegado tratamento diferencial de Carlos Queiroz relativamente a James Rodríguez, dando-lhe estatuto de estrela.Diz-se também no país que Carlos Queiroz pode estar de saída do comando técnico da seleção colombiana. O treinador português tem contrato em vigor e não vai ser propriamente barato à federação quebrar o vínculo com o português.Recorde-se que a Colômbia perdeu com o Uruguai, por 3-0, e com o Equador, por 6-1, na qualificação para o Mundial de 2022.