Imprensa espanhola diz que Neymar pode estar de saída do PSG

Depois de na época passada se ter transferido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, a troco de 222 milhões de euros - a transferência mais elevada da história do futebol -, Neymar pode voltar a agitar o mercado internacional no final da temporada. Segundo a imprensa espanhola, mais precisamente o programa 'La Portería', o craque brasileiro já terá tudo acertado para deixar os parisienses por um valor a rondar os... 200 milhões de euros, ou seja, o Paris Saint-Germain irá perder cerca de 22 milhões de euros desde que comprou a estrela canarinha, no verão do ano passado.Neymar já terá informado a direção do clube parisiense que pretende abandonar a capital francesa e Espanha parece ser mesmo o destino mais provável para o internacional brasileiro prosseguir a carreira. O Barcelona já iniciou movimentações e está fortemente interessado que o avançado de 26 anos volte à Catalunha. André Cury, um homem de confiança de Neymar e do Barcelona, reuniu-se com o pai do jogador em Londres, na semana passada, e está a mediar a operação.Esta transferência vai fazer correr muita tinta, até por que entre os interessados está... o Real Madrid. Os merengues querem colmatar a ausência de Cristiano Ronaldo e olham para o brasileiro como a 'verdadeira aposta'.Neymar, que totaliza 41 golos e 23 assistências em 46 jogos disputados pelo PSG, estará cada vez mais infeliz em Paris e fará de tudo para dar um novo rumo à sua carreira.