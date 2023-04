Imprensa grega adianta que árbitro polaco embebedou-se antes do jogo: o próprio nega e diz ter sido "cuspido"

Pawel Raczkowski é o nome de que se fala nas últimas horas na Grécia. O árbitro polaco, de 39 anos, foi escolhido para dirigir o jogo em Atenas, na Grécia, entre AEK e Aris de Salónica, a contar para a 4ª jornada do Caminho dos Campeões. Contudo, terá havido um problema, segundo anunciou o jornal 'Sport24'.O juiz principal, tal como os assistentes Radoslav Siecka, Adam Kupsik e VAR, Krzysztof Jakubik, embebederam-se na viagem para a capital helénica, arranjaram problemas com passageiros no avião e terão desaparecido depois disso. Esta é a versão que correu na imprensa grega, que garante que a federação do país não foi informada pelo polaco.Raczkowski já negou tal história ao portal 'Wezlo'. "Fui atacado por um adepto do Panathinaikos após aterrar em Atenas. Fui cuspido e agredido. Este homem estava bêbedo e disse que me destruiria na imprensa. Ele levantou-se da sua cadeira e disse que é do Panathinaikos e que ia destruir-nos. Era um homem bêbedo e agressivo. Queríamos ir à polícia, mas as autoridades na Grécia disseram que íamos passar a noite toda na esquadra, sabendo que há jogo importante amanhã [hoje]. Por isso, o melhor era irmos para o hotel", evidenciou.À mesma fonte, um jornalista contradiz a versão grega. "Segundo um dos passageiros, os juízes polacos beberam apenas duas garrafinhas de vinho e a confusão criada foi muito exagerada. Houve confusão, mas não foi tão sério quanto originalmente escrito", explicou George Tsanakas.A verdade é que a Federação Grega de Futebol anunciou este domingo a substituição do juiz polaco para o jogo, com apito inicial agendado para as 16 horas. Aristotelis Diamantopoulos foi designado como árbitro principal após um pedido conjunto das duas equipas.