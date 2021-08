Imprensa grega avança que Rúben Semedo foi detido por suspeitas de violação

A imprensa grega avança que Rúben Semedo foi, esta segunda-feira, detido nesse país, por suspeita de violação de uma rapariga de 17 anos, e deverá ser ouvido em tribunal esta segunda-feira ou no dia de amanhã.





Os rumores começaram a correr no domingo, depois de uma jovem ter apresentado queixa contra um jogador de um grande clube grego, sem que tivesse sido adiantado o nome. Já hoje, ficou a saber-se que se trata de Rúben Semedo.A jovem (alguns relatos falam em namorada) apresentou-se na esquadra juntamente com a mãe para fazer a denúncia, e o jogador foi detido em casa esta manhã, de acordo com os mesmos relatos.A menor acusa o jogador português de a ter violado depois de terem estado num bar.O central português do Olympiacos foi associado recentemente ao Wolves, mas a transferência para os ingleses caiu por terra, uma vez que o defesa não conseguiu obter licença de trabalho por causa do seu registo criminal.As negociações estavam numa fase avançada, mas o clube inglês reconheceu que o central teria dificuldades em obter a licença de trabalho, devido a esse cadastro. O internacional português, de 27 anos, esteve preso em Espanha e ficou com uma pena suspensa de cinco anos de prisão, devido a sequestro, ameaças e agressões. Os factos ocorreram quando estava no Villarreal, em 2018.