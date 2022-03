Independiente del Valle de Renato Paiva perde pela segunda vez no Equador

O campeão Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, averbou este sábado a segunda derrota na Liga equatoriana, na visita ao Barcelona de Guayaquil, por 2-0, em jogo da quarta jornada.

Gabriel Cortez marcou os dois golos dos anfitriões, aos cinco e 71 minutos, num encontro no qual o Independiente ficou reduzido a 10 elementos aos 60', por expulsão do argentino Cristian Pellerano.

A formação comandada por Renato Paiva, que já tinha perdido na segunda ronda, diante do Emelec, ocupa o sexto lugar do campeonato, com seis pontos, a seis do líder Barcelona.