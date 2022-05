Independiente del Valle, de Renato Paiva, vence, mas é eliminado na Libertadores

O Independiente del Valle, do treinador português Renato Paiva, despediu-se Taça dos Libertadores da América em futebol, competição que fechou com uma 'insuficiente' vitória frente ao América Mineiro, por 3-0.

À entrada para a sexta e última jornada do grupo D, a equipa equatoriana precisava de vencer e esperar que o líder do grupo e campeão brasileiro Atlético Mineiro não perdesse em casa com os colombianos do Deportivo Tolima.

Um cenário que não se verificou, com os colombianos a imporem à equipa mineira a primeira derrota no grupo, por 2-1, deixando o Atlético Mineiro e Tolima com os mesmos 11, enquanto o Independiente Del Valle terminou com oito, e o América Mineiro com 2.

A equipa de Renato Paiva é relegada para a Taça sul-americana, segunda competição de clubes da América do Sul (CONMEBOL), na qual entra nos oitavos de final, fase que agrega os vencedores dos grupos com os terceiros classificados na Libertadores.

Na maior competição, Abel Ferreira, com o melhor desempenho de sempre, a cargo do Palmeiras, Paulo Sousa, com o Flamengo, e Pedro Caixinha, do Talleres Córdoba, já estão nos oitavos de final da Taça dos Libertadores, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, entra hoje em campo.

A equipa paulista é segunda no grupo E, com os mesmos oito pontos do Deportivo Cali, seguidos pelo Boca Juniors, com sete, e pelo Always Ready, com quatro.

Nos jogos de hoje, o Corinthians recebe o Always e o Boca Juniors o Deportivo Cali.