Carlos Fortes marcou um golo no triunfo (3-1) do Arema sobre o Tira-Persikabo na 33ª e penúltima ronda da liga da Indonésia. A equipa dirigida por Eduardo Almeida está no 4º lugar com o mesmo número de pontos do terceiro, o Bhayangkara.O líder Bali Utd soma mais dez pontos e o Persib Bandung (2º) mais cinco.