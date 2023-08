Indonésia: Evandro Brandão rende juros a Eduardo Almeida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nusantara, orientado pelo português Eduardo Almeida, empatou (1-1) na visita ao Borneo para a 6ª jornada do campeonato. Com três lusos no onze (Ângelo Meneses, Kiko e Tavinho), foi o avançado angolano Evandro Brandão (ex-Alverca) a marcar (83’) e a dar o empate ao Nusantara, que soma 9 pontos e ocupa o 7º lugar.