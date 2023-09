Indonésia: Kiko marca e destaca-se no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Kiko foi decisivo na vitória do Rans Nusantara sobre o Persik Kediri (1-0), permitindo à sua equipa subir ao 3.º lugar do principal campeonato da Indonésia.

O central, de 23 anos, transferiu-se esta época para a equipa liderada pelo português Eduardo Almeida e tem assumido um papel de destaque no 11 titular, sendo o único totalista da equipa ao fim de 11 jornadas. Ao seu lado, na defesa menos batida do campeonato até ao momento, está Ângelo, outro central português, de 30 anos, que se mudou também neste verão do Sp. Covilhã para a Indonésia.