Indonésia: Tragédia já vai em 131 mortos

O número de mortos da tragédia ocorrida no estádio Kanjuruhan, devido à invasão de campo no final do jogo entre o Arema e o Persebaya, subiu de 125 para 131, entre eles 35 crianças. Estas seis vítimas mortais sucumbiram quando recebiam tratamento no hospital, tendo os corpos sido devolvidos às famílias. Entretanto, a federação da Indonésia irradiou dois dirigentes do Arema: o responsável pela organização de jogos (Abdul Harris) e o chefe da segurança (Suko Sutrisno). Por seu turno, o clube irá pagar uma multa de 16500 euros.