Inglaterra passa no primeiro teste, Holanda por pouco não escorrega

De olho no Euro'2020, Inglaterra e Holanda disputaram os seus primeiros encontros neste curto estágio de preparação, com ingleses a baterem a Áustria por 1-0 e os holandeses a não passarem de um empate a dois golos (e com susto) diante da Escócia.





No jogo que arrancou mais cedo, o Holanda-Escócia, disputado no Estádio Algarve, a formação britânica entrou como 'outsider', mas mostrou que não tenciona ir ao Euro'2020 para passear, já que esteve por duas vezes na frente diante da Holanda e apenas sofreu o golo do empate aos 89'. Valeu à laranja a inspiração de Memphis Depay, que depois de ter marcado na primeira parte, aos 17', fez o 2-2 final. Pelo meio os escoceses marcaram por Jack Hendry (11') e Kevin Nisbet (64').Quanto ao duelo da Inglaterra, disputado no Riverside Stadium, em Middlesbrough, os ingleses alcançaram a sua quinta vitória consecutiva, graças ao golo de Bukayo Saka aos 57', fixando um resultado que viria a ser final. Isto numa partida na qual ainda não contaram com os jogadores do Chelsea que venceram recentemente a Liga dos Campeões.