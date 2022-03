Inglês ganha mais de meio milhão de euros com aposta de... 2 euros

A @Ladbrokes customer turned £2 into £505,984.88 yesterday, correctly predicting EIGHTEEN football results.



Their acca included:



2x 95th minute winners

1x 92nd minute winner

1x 90th minute winner



Without a doubt the best bet I’ve ever seen. March 27, 2022

Já aqui partilhámos várias apostas bem sucedidas, mas esta que nos chega da Grã-Bretanha será provavelmente uma das melhores de sempre. A conta faz-se de forma simples: com 2 libras (2,4 euros), numa aposta múltipla com 18 desfechos, um apostador britânico ganhou na casa de apostas Ladbrokes qualquer coisa como 505 mil libras (607 mil euros)! Sim, leu bem... Mais de meio milhão de euros com perto de dois euros e meio.E o mais incrível de tudo é que quatro das partidas foram resolvidas a favor com golos marcados nos descontos, mais concretamente aos 90', 90'+2 e duas aos... 90'+5. E, para tornar a 'coisa' mais emocionante, a partida que fechou a aposta teve um desses golos, graças ao triunfo da Mauritânia por 2-1 sobre Moçambique, num jogo no qual os moçambicanos empataram aos 90' e sofreram o tento da derrota aos 90'+2."Pura e simplesmente, nunca vi nada assim. Este nosso apostador cheio de sorte neste momento deve estar sem unhas depois do drama que aconteceu ontem. Transformou duas libras em meio milhão. Deve será muito provavelmente a melhor múltipla da história", escreveu Alex Apati, o porta-voz da Ladbrokes.Espanha-Albânia: vitória da Espanha () - 2-1, com golo aos 90'Holanda-Dinamarca: vitória da Holanda () - 4-2Qatar-Bulgária: vitória do Qatar () - 2-1, com golo da vitória aos 74'Inglaterra-Suíça: vitória da Inglaterra () - 2-1, com golo da vitória aos 78' e com reviravoltaAlemanha-Israel: vitória da Alemanha () - 2-0Colchester-Tranmere: vitória do Colchester () - 1-0, com golo da vitória aos 90'+5Oldham-Mansfield: vitória do Mansfield () - 1-2, com golo da vitória aos 90'+5Port Vale-Sutton: vitória do Port Vale () - 2-0Scunthorpe-Harrogate: vitória do Harrogate () - 3-0Salford City-Walsall: vitória do Salford City () - 2-1Northampton-Hartlepool: vitória do Northampton () - 2-0Accrington-Gillingham: vitória do Gillingham () - 1-2Ipswich-Plymouth: vitória do Ipswich () - 1-0AFC Wimbledon-Cambridge Utd: vitória do Cambridge Utd () - 0-1Doncaster-Charlton: vitória do Charlton () - 0-1Sheff Wed-Cheltenham: vitória do Sheff Wed () - 4-1Shrewsbury-Lincoln: vitória do Shrewsbury () - 1-0, com golo da vitória aos 84'Mauritânia-Moçambique: vitória da Mauritânia () - 2-1, com golo da vitória aos 90'+2