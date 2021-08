Real Madrid fartou-se de esperar pelo PSG: Mbappé vai ser reforço na próxima época... a custo zero

Kaveh Solhekol, jornalista da Sky Sports, disse esta terça-feira que o Real Madrid ofereceu mais de 220 milhões de euros ao Paris Saint-Germain para contratar Kylian Mbappé, mas o clube francês nem sequer respondeu à proposta e os merengues desistiram de tentar a sua contratação no imediato.





"Acabei de falar com uma pessoa em Paris que está a trabalhar no negócio, e isto é incrível. O Real Madrid estava disposto a pagar mais de 220 milhões de euros hoje por Kylian Mbappé. O PSG estagnou e não respondeu ao Real Madrid, que desistiu, porque é tarde demais para fechar o negócio", começou por referir Kaveh Solhekol.O jornalista britânico acrescentou ainda que, face a este cenário, o Real Madrid vai avançar para a contratação de Mbappé no próximo mercado a custo zero, já que o avançado termina contrato no próximo verão. "Disseram-me que o Real Madrid vai contratar Mbappé num acordo de pré-contrato, em janeiro, a custo zero. O PSG poderia ter tido mais de 220M€, mas não cooperou", explicou.