Insólito: defesa ganês 'bisa' na própria baliza para... estragar aposta

Hashmin Musah, defesa-central do Inter Allies, equipa que milita no principal escalão ganês de futebol, será certamente um dos nomes mais falados na imprensa desportiva daquele país africano depois de 'bisar' na própria baliza no encontro frente ao Ashanti Gold a apenas 13 minutos para o final da partida... numa altura em que a sua equipa estava a ser goleada por 0-5 (viria a acabar 0-7).

Em declarações ao 'Goal' no final da partida, Hashmin Musah explicou que os dois autogolos foram premeditados, explicando o motivo por detrás da sua ação. "Tinha ouvido no nosso Hotel que tinha sido feita uma aposta para o resultado certo de 5-1 contra o meu clube, o Inter Allies. Decidi estragá-la porque condeno apostas", acrescentando: "Depois do jogo, a minha equipa técnica congratulou-me. Tinha prometido ao meu treinador que se ele me deixasse como suplente que eu próprio trataria de estragar a aposta. E depois do jogo, toda a equipa agradeceu-me."





Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

Depois das declarações de Hashmin Musah, o Ashanti Gold sentiu a necessidade de vir a público negar quaisquer envolvimentos com o caso. "O Ashanti Gold jogou de forma competitiva durante toda a partida, com os nossos jogadores a marcarem cinco golos fantásticos depois de muito trabalho e esforço de toda a equipa, aos 15', 26', 42', 49' e 77 minutos. Não fazemos ideia de por que motivo o nosso oponente marcaria dois autogolos depois de estarmos a vencer por cinco golos, com 13 minutos para o final do jogo", pode ler-se no início da nota publicada pelo clube, que acrescenta: "Demonstrámos desde o início do jogo que estávamos determinados a mostrar o melhor das nossas capacidades, e não para jogar para algum resultado pré-determinado como tem circulado [na imprensa]."

O caso alertou as autoridades desportivas ganesas, que entretanto já informaram que irão investigar este caso insólito.



