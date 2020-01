Insólito na Libertadores: equipa ideal da prova... só tem jogadores do Flamengo

No início do mês, pouco depois da final que deu ao Flamengo de Jorge Jesus a segunda Libertadores da sua história, a Conmebol lançou nas redes sociais o desafio de escolher o melhor onze da prova, colocando em votação de forma diária vários jogadores dos mais variados clubes (foram 48 os jogadores colocados em disputa).





Más de 270.000 votos, 48 ídolos y solo 11 jugadores y 1 técnico en el #EquipoIdealDeLosFans.

Os dias foram passando e esta terça-feira os resultados não deixam dúvidas: a equipa ideal da Libertadores... é o Flamengo. Na prática, após as várias rondas de votação, os cariocas ocuparam todos os lugares do onze inicial, isto para lá de também contarem com o melhor treinador da prova, o português Jorge Jesus.Jesus, por exemplo, recolheu 62% das votações, levando a melhor sobre Marcelo Gallardo numa eleição na qual participaram quase quatro mil pessoas.