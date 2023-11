Insólito: ninguém sabia dele há três anos e agora... reapareceu a titular na Coreia do Norte

É uma daquelas histórias bizarras que ninguém percebe. Han Kwang-Song, tido como uma das maiores promessas do futebol norte-coreano e que conta com passagens pelos italianos do Cagliari, Perugia e Juventus, estava desaparecido há mais de três anos… mas reapareceu hoje no onze titular da sua seleção na derrota (0-1) frente à Síria.O avançado de 25 anos deixou de dar sinais de vida em 2020, numa altura em que representava os qataris do Al Duhail. Chegou a pensar-se que teria pendurado as chuteiras e colocado os papéis para a reforma, mas, pelos vistos, ainda continua a ser um futebolista muito importante para o seu país. Sem qualquer registo de que tenha continuado a jogar futebol durante este longo período, Han Kwang-Song reapareceu dentro das quatro linhas com a camisola número ‘10’, tendo saído ao intervalo.Han gerou sempre muita expectativa no seu país e até chegou a fazer história ao tornar-se no primeiro norte-coreano a marcar um golo numa das principais ligas europeias. Fê-lo na Serie A, em 2016/17, na derrota (2-3) do Cagliari frente ao Torino. Passou depois pela Juventus, antes de se mudar para o Al Duhail no início de 2020, por uma verba a rondar os 5 milhões de euros. Em agosto desse ano… fugiu do radar do futebol internacional.