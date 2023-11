Insúa anuncia adeus ao futebol em direto na televisão argentina

Emiliano Insúa, lateral-esquerdo argentino de 34 anos, anunciou esta terça-feira em direto na televisão que vai retirar-se do futebol no final da presente época.

A revelação do antigo jogador do Sporting acabou por surpreender todo o painel do programa 'EquipoF' da 'ESPN Argentina'. "Vim aqui para anunciar que vou retirar-me no final da época. Agradeço-vos o espaço para poder contar isto. Já fui contando aos poucos dentro do clube e já o sabem mais ou menos. Esta é uma decisão sobre a qual vinha a pensar há já algum tempo e a verdade é que analisei, juntamente com a minha família e com o meu psicólogo, que tem sido um grande apoio para mim, e sinto-me aliviado. Estou mais tranquilo e agora quero desfrutar. Estou contente com a minha decisão e vou dar o melhor de mim até ao final do ano. Se não posso dar 100 por cento de mim, prefiro não continuar", partilhou o defesa que atualmente atua no Racing Club.

Questionado sobre a razão que está por detrás da decisão, Insúa assumiu ter perdido muito durante o tempo que esteve na Europa, algo que só se apercebeu quando regressou à Argentina em 2021, para jogar no Aldovisi. "A verdade é que me dediquei ao futebol durante toda a minha vida. Sempre quis ser um jogador profissional de futebol e teve a sorte de consegui-lo muito jovem, com 18 anos já estava no Liverpool. Grande parte da minha carreira foi praticamente na Europa. Estive 16 anos fora e isso tirou-me muito da minha vida. Quando voltei à Argentina, há três anos, senti que até então tinha perdido coisas na minha vida por ter estado tanto tempo fora. Tem que se abdicar de muita coisa para se levar uma vida de futebolista, principalmente quando estamos a falar da elite", referiu.

Emiliano Insúa chegou ao Sporting em 2011/12, depois de ter sido emprestado durante uma época pelo Liverpool aos turcos do Galatasaray. Pelos leões, o lateral internacional pela Argentina somou 66 jogos, 6 golos e 7 assistências, não tendo conquistado qualquer título oficial.