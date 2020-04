Insúa: «No LA Galaxy dizem que Ibrahimovic não era bom companheiro e que por isso se foi embora»

Atualmente nos Los Angeles Galaxy, Emiliano Insúa falou da sua situação pessoal à conta do coronavírus, do eventual regresso da Major League Soccer, mas também de Zlatan Ibrahimovic, um jogador emblemático que atuou na sua equipa mas que, ao que parece, não parece ter deixado saudades. Segundo o ex-Sporting, o sueco terá mesmo saído pelo ambiente que criou no balneário.





"Sinceramente não o conheço como pessoa. Só estava atento ao que fazia em campo e não vi muito o que se dizia nas redes. Mas sei que tem uma personalidade um pouco estranha. Depois quando cheguei aqui disseram outras coisas que são bastante 'particulares'. Mas seria muito cruel falar de quem não conheço e com quem nunca estive. Dizem que não era um bom companheiro e por isso se foi embora. Futebolisticamente esteve muito bem, mas pelo que me disseram não era bom companheiro e não dava coisas boas à equipa", disse, em declarações à rádio argentina Club 947.Em relação à situação atual na Califórnia, Insúa explicou como são as coisas por ali nesta fase. "A quarentena nos Estados Unidos não é obrigatória. Se quiseres podes sair, mas há poucas coisas abertas. Cada jogador do clube treina por sua conta e depois, através de um relógio GPS, enviamos os dados à equipa técnica. A MLS tem previsto regressar para fazer uma pré-temporada de quatro a seis semanas antes de voltar o campeonato".