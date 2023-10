Inter Miami de Messi despede-se da MLS com derrota: argentino foi titular e jogou os 90 minutos

O Inter Miami de Messi despediu-se, na madrugada deste domingo, da presente temporada da MLS com uma derrota pela margem mínima frente ao Charlotte FC, por 1-0. O astro argentino foi titular e jogou os 90 minutos, à imagem de Sergio Busquets, seu antigo companheiro de equipa no Barcelona.O único golo da partida foi apontado ainda na 1.ª parte, aos 13 minutos, por intermédio do jovem avançado colombiano Kerwin Vargas.Recorde-se que o Inter Miami terminou a fase regular da MLS no 14.º lugar (de um total de 15 equipas) e, por isso, falhou o acesso ao playoff. A equipa só voltará às competições oficiais em fevereiro.