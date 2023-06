Apenas 24 horas depois de Messi ter informado o Mundo que vai jogar no Inter Miami, o número de seguidores do clube da MLS no Instagram aumentou mais de 400 por cento.Segundo o 'The Sun', antes do anúncio a formação da Flórida tenha uns 'modestos' 900 mil seguidores, mas um dia depois já tinha atingido os 4,7 milhões.Ao dia de hoje esse valor já é bem mais alto, nesta altura o Inter Miami já soma 6,5 milhões seguidores e a tendência será, certamente, para aumentar ainda mais.Já o PSG - o anterior clube do avançado - perdeu um milhão de seguidores com a saída do craque argentino.