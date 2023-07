Inter Miami vence Atlanta United com dois golos e uma assistência de Messi

O Inter Miami venceu na madrugada desta quarta-feira o Atlanta United por 4-0, numa partida a contar para a Leagues Cup, um torneio disputado entre os emblemas da Major League Soccer (MLS) e Liga MX (primeira divisão mexicana de futebol). Messi estreou-se a titular pelos herons, marcando em duas ocasiões e assistindo uma.

Depois de ter sido essencial para a vitória do Inter Miami sobre a Cruz Azul (2-1), marcando um livre direto aos 90’+4 que deu a vitória ao conjunto comandado por Gerardo Martino, Messi voltou a destacar-se. Com um belo passe de Busquets, o avançado argentino abriu o marcador logo aos 8 minutos, e aumentou a vantagem aos 22' com uma assistência de Robert Taylor. O finlandês também esteve em grande na partida, marcando aos 44' e aos 53', onde Messi 'devolveu' o passe para golo ao médio. O campeão do mundo acabou por sair aos 78', mas ainda houve tempo para Christopher McVey (Inter Miami) ver um vermelho direto, aos 84', e para Thiago Almada (Atlanta United) falhar um penálti aos 86'.

Esta é a segunda vitória do Inter Miami na Leagues Cup, competição realizada anualmente desde 2019.