Inter Miami vence e Messi sai com queixas

O Inter Miami derrotou o Toronto, por claros 4-0, em mais uma jornada da MLS, mas além dos golos na retina dos adeptos ficou a saída de Messi e Jordi Alba, com queixas musculares."O Messi e o Jordi Alba tiveram de sair, vamos avaliá-los nos próximos dias", explicou o treinador Tata Martino ao intervalo.O argentino regressava nesta partida, depois de ter descansado na anterior, mas pediu para ser substituído ainda durante a primeira parte do jogo. Alba tinha saído minutos antes.No final do encontro, o treinador tranquilizou os adeptos. "É fadiga, não creio que haja lesões musculares. Vamos ver no dia a dia", explicou Tata Martino, acrescentando que muito provavelmente não contará com nenhum deles na partida de domingo, com o Orlando, mas que espera já os ter de volta no jogo seguinte, a 27 desde mês, com o Houston Dynamo, para a Taça dos Estados Unidos.