Inter, Real Madrid e Bayern Munique organizam torneio solidário em 2021

Inter, Real Madrid e Bayern Munique vão organizar um torneio solidário em 2021, a "Taça Europeia Solidária".





"Os três clubes querem enviar uma mensagem de solidariedade e reunir fundos para apoiar centros médicos", explicou o Inter, em comunicado.A data para a realização do torneio ainda não está definida. Vai "depender do calendário das competições e de quando o futebol poderá contar com espectadores ao vivo".O planeamento do torneio já está fixado: Inter-Bayern Munique, em Milão; Real Madrid-Inter, em Madrid, e Bayern Munique-Real Madrid, em Munique.Os fundos angariados com os três jogos vão ser doados a centros médicos em Espanha, Itália e Alemanha como símbolo do apoio comunitário aos profissionais de saúde que têm enfrentado a Covid-19.