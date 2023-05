Internacional holandês acusado de traficar mais de mil quilos de cocaína

O internacional holandês Quincy Promes, atualmente vinculado ao Spartak Moscovo, foi esta terça-feira formalmente acusado pelas autoridades holandesas de tráfico de droga. De acordo com a acusação, no âmbito de uma operação com nome 'Porto', o jogador de 31 anos é suspeito de ter feito entrar na Europa - com a ajuda de um cúmplice -, primeiro por Western Scheldt e depois por Antuérpia, um total de 1.362 quilos de cocaína.Esta segunda-feira foi realizada a primeira sessão de julgamento, na qual Promes não esteve presente, alegando obrigações contratuais com o seu atual clube. Ainda assim, há também a ideia de que o jogador não quer voltar à Holanda nesta fase por temer ser detido, até porque, estando acusado, o mais certo seria ser detido para interrogatório sobre este caso.Refira-se que este problema com a justiça é apenas um de vários casos a envolver o jogador. Curiosamente, o outro que se encontra a ser investigado, que diz respeito ao esfaqueamento de um primo em 2020, acabou por ganhar nova vida à boleia desta investigação por tráfico de droga, já que foi por conta de uma escuta plantada no telemóvel de Promes que as autoridades tiveram acesso a uma alegada confissão do jogador relativamente ao tal esfaqueamento numa conversa com o pai.O julgamento seguirá nos próximos dias, mas há dúvidas quanto à possibilidade do jogador apresentar-se em tribunal nesta fase e se irá até cumprir qualquer pena de prisão que lhe for eventualmente aplicada.