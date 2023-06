Internacional holandês condenado a 18 meses de prisão por esfaquear familiar

Quincy Promes, extremo internacional holandês do Spartak Moscovo, foi condenado a 18 meses de prisão por ter esfaqueado um primo numa festa familiar.O incidente aconteceu no verão de 2020 e foi motivado por uma discussão a propósito de um colar roubado.O jogador, que esfaqueou o primo numa perna, foi inicialmente acusado de tentativa de homicídio, mas acabou por ser condenado por agressão, sendo que ainda terá de pagar uma indemnização de 7 mil euros à vítima.Para a condenação foram determinantes as declarações de duas testemunhas, bem como as mensagens de texto que estavam no telemóvel do futebolista.Promes terá tentado estrangular o primo, enquanto lhe dizia que tinha sorte pelo facto de não ter consigo uma arma de fogo.O jogador, de 31 anos, deverá voltar à barra dos tribunais no final do ano por alegadamente ter participado na importação de dois carregamentos de 1.370 quilos de cocaína em 2020.