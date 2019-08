Benfica conquista International Champions Cup

O Benfica conquistou este sábado a International Champions Cup, mercê do empate a dois golos entre Manchester United e AC Milan, no derradeiro encontro da presente edição do conceituado torneio de pré-temporada. Os encarnados, que participaram nesta prova pela terceira vez, finalizam a prova com três vitórias em três jogos, terminando com 9 pontos, mais 2 do que Arsenal e Manchester United.Esta tarde, no Principality Stadium, em Cardiff, os red devils até começaram bem, com um golo de Marcus Rashford aos 14 minutos, mas a formação italiana reagiu e conseguiu o empate ainda antes da meia hora, por Suso (26'). Mais golos apenas na segunda metade, com os milaneses a conseguirem mesmo a reviravolta, graças a um autogolo de Victor Lindelöf aos 60'. Doze minutos volvidos, e já com André Silva em campo, os italianos ainda sofreram o golo do empate, por Jesse Lingard (72'), mas o resultado ficaria mesmo numa igualdade a dois.De notar que, em face do empate, a partida seguiu para um desempate por penáltis, onde os ingleses acabaram por ser mais fortes, vencendo a partir dos onze metros por 5-4.Consulteo direto.