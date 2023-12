Irão: José Morais mete a quinta

O Sepahan de José Morais goleou (5-0) o Havadar, naquela que foi a quinta vitória consecutiva no campeonato. A equipa do técnico português não deixou fugir o líder Esteghlal, que ontem, também na 13ª jornada, venceu (4-0) o Nassaji Mazandaran. Alvo de uma punição de 4 pontos, o Sepahan segue no 2º lugar a 1 ponto (28/27) do Esteghlal, tendo uma partida em atraso. "Tiraram-nos 4 pontos, mas há muita liga pela frente. Hoje jogámos bem e ganhámos. É aí que está o nosso foco... nas coisas que podemos controlar", frisou José Morais.