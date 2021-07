Irmã de Emiliano Sala em estado crítico depois de uma tentativa de suicídio

O jornal argentino 'La Nacion' noticia que Romina Sala, irmã do futebolista Emiliano Sala - falecido num acidente de aviação - está hospitalizada, depois de uma tentativa de suicídio.





O jornal, que cita o portal 'TN Deportivo', avança que Romina encontra-se internada no Hospital José María Cullen, na cidade Santa Fé, e que o seu estado é crítico. Respira com a ajuda de um ventilador.Recorde-se que o argentino Emiliano Sala morreu em janeiro de 2019, quando viajava de avião de França para o Reino Unido, onde ia apresentar-se no Cardiff, clube que tinha acertado a sua transferência com o Nantes.A avioneta em que seguia acabou por cair no Canal da Mancha, um acidente que vitimou também o piloto da aeronave.