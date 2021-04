Irmã de Maradona despejada de mansão: guerra pela herança de El Pibe longe de acabar

Sucedem-se as guerras e guerrinhas na família de Diego Maradona pela herança de El Pibe. Desta feita, foi Lili, a irmã do antigo internacional argentino, falecido em novembro com 60 anos, a ser despejada da casa onde vivia, o luxuoso 'Villa Devoto' em Buenos Aires, propriedade que Maradona havia comprado para os pais no início da sua carreira.





Segundo o 'The Sun', Lili Maradona esteve sempre junto do irmão até ele falecer, mas a proximidade entre os dois 'passou ao lado' das filhas de Maradona e dos seus advogados que, com uma ordem judicial, a expulsaram da casa que está entre a fortuna deixada pelo argentino estimada em 70 milhões de euros"As filhas de Diego, Dalma, Giannina e Jana, e os representantes dos filhos Dieguito Fernando e Diego Junior, queriam Lili fora de casa. Foi uma decisão difícil, mas é essencial que a casa fique desocupada enquanto se decide a herança. O processo legal exige isso", disse uma fonte ao tablóide inglês.Recorde-se que as polémicas com a herança de Maradona surgiram após o antigo craque ter assinado um testamento em 2012 que acabou por 'descartar' quatro anos depois.