Irmã só quer ouvir voz de Atsu

Christian Atsu (ex-FC Porto) foi resgatado com vida dos escombros do prédio onde vivia, depois de ter estado soterrado horas a fio e de terem circulado notícias contraditórias que alimentaram a indefinição quanto ao estado de saúde do avançado do Hatayspor. A notícia foi naturalmente recebida com alivio pela família. "Só quero ouvir a voz dele para me acalmar. Fartei-me de chorar e rezar nas últimas horas", disse a irmã gémea Christiana Atsupie. Segundo o ‘Fanatik’, os futebolistas Kerim Ali, Bertug Yildirim, Burak Öksüz e o tradutor do clube também foram resgatados com vida.Entretanto, o último balanço dá conta que o fatídico terramoto já fez pelo menos 7.800 mortos na Turquia e Síria. Hoje parte de Portugal uma delegação com 53 elementos que irá ajudar nas operações de busca e salvamento.