Irmão de Mané atira-se aos adeptos: «É raro ver um país odiar tanto uma estrela como vocês»

O Senegal derrotou no sábado a Guiné Equatorial por 1-0, mas o jogo foi de má memória para Sadio Mané. O avançado desperdiçou uma soberana oportunidade de golo quando a sua equipa já vencia, foi assobiado pelos próprios adeptos durante o resto do jogo e, no final do jogo, caiu no chão em lágrimas, tendo sido ajudado pelos colegas de equipa (saiu de campo com a camisola a tapar o rosto).De acordo com a imprensa local, uma das razões para as lágrimas de Mané prende-se com o seu companheiro de equipa no Liverpool, Mohamed Salah. Ambos os jogadores estão na luta pelo prémio de melhor jogador africano do ano e o egípcio tem conseguido impressionar mais pela sua seleção do que o senegalês (Salah leva quatro golos em três jogos na fase de qualificação para a CAN, enquanto Mané ainda não conseguiu faturar).A atitude dos adeptos senegaleses já mereceu uma resposta do irmão do jogador no Instagram."É raro ver um país odiar tanto uma estrela do seu país como vocês. Todos os egípcios apoiam o Salah mesmo que ele jogue mal pela seleção. Centenas de egípcios vão apoiar o Salah, enquanto os adeptos do Senegal nunca vão apoiar o Kalidou Koulibaly ou o Sadio Mané, que está a competir com o Salah pela Bola de Ouro africana. Ele vai continuar a lutar por vocês, continuar a sacrificar-se e continuar a dar o máximo pelo Senegal. Vai continuar a respeitar a bandeira nacional. Um dia vocês vão perceber, mas pode ser tarde demais", escreveu.