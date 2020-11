Irmão de Maradona fala em choque: «Mais do que destroçados, estamos mortos em vida»

"Ainda não consigo acreditar, acho que o que está a acontecer é uma brincadeira. Disse à minha mulher Paola (Morra) que o 'parvo' estava a brincar de novo. Estou muito triste, é muito doloroso, uma perda muito grande e tudo que eu quero é abraçar meu irmão. Ainda não consigo acreditar. Mais do que destroçados, estamos mortos em vida." Emocionado Hugo Maradona, um dos sete irmãos do astro argentino, reagiu assim à morte El Pibe.



"Agora é preciso deixá-lo descansar em paz porque, como ele disse no estádio do Boca: 'fiz merda e paguei por isso'. Só quero que se lembrem dele pelo que fez em campo", referiu ao canal argentino TyC Sports.





"Espero poder viajar para me despedir do meu irmão, abraçar os meus irmãos e estar com todas as pessoas que o amam e que sempre o amarão", afirmou ainda Hugo, que mora em Itália. O irmão de Maradona explicou que já passou por um "teste rápido de covid-19" para cumprir os protocolos e viajar para a Argentina, tendo pedido publicamente às autoridades argentinas que fique isento dos 14 dias de quarentena exigidos para entrar no país, devido à pandemia.Milhares prestam hoje última homenagem a Maradona