Irmão de Pogba nega extorsão ao craque da Juventus

O irmão do internacional francês Paul Pogba, Mathias, lançou ontem um comunicado, através de um advogado, no qual nega qualquer tentativa de extorsão ao craque da Juventus. De acordo a ‘RMC Sport’, Pogba foi abordado duas vezes por um grupo que pedia 13 milhões de euros em troca de "serviços de proteção".Já depois do regresso à Juventus, três membros desse grupo dirigiram-se ao centro de treinos do clube e foi aí que o médio terá reconhecido o irmão entre os indivíduos. Agora, Mathias, que em agosto publicou um vídeo em que "revela" que Paul encomendou um feitiço para lesionar Mbappé, diz que é "totalmente alheio" e que as ameaças vêm de "fontes externas".