Irmão garante que Hazard está a "aproveitar a vida": «Se fosse a ele, diria adeus ao futebol»

Aos 32 anos, o futuro de Eden Hazard continua a ser uma incógnita. O extremo belga rescindiu contrato com o Real Madrid no final da temporada passada e está sem clube desde então, tendo já rejeitado várias ofertas de acordo... com o seu barbeiro . Ora, em declarações reproduzidas pelo 'AS', Kylian Hazard reconheceu que o futebol "sempre foi a maior paixão" do irmão, mas frisou que se estivesse no seu lugar, "diria adeus" aos relvados."Neste momento não está a fazer nada, mas não sei se já terminou a carreira. Não sei se já tomou uma decisão definitiva, é ele que terá de o dizer. Agora está em Madrid, porque os filhos andam na escola lá e ele decidiu assim para estar tranquilo por enquanto. Falamos muitas vezes, sei que está a aproveitar a vida", referiu Kylian, de 28 anos, que atua no RWDM da Bélgica.E prosseguiu: "O futebol encanta-o, sempre foi a sua maior paixão e é por isso que deu tudo em cada equipa que jogou. Fez tudo o que conseguia para ganhar troféus em todos esses clubes, incluindo no Real Madrid. Se fosse a ele, deixaria o futebol de imediato, diria adeus ao futebol. Depois de uma carreira longa como a sua, acredito que merece passar tempo com a família", rematou.Ao longo da carreira, Eden Hazard conquistou mais de uma dezena de títulos, entre os quais a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, em 2021/22, ou a Premier League pelo Chelsea, em 2015 e 2017. Soma também 126 internacionalizações pela seleção belga, nas quais contribuiu com 33 golos e 36 assistências.