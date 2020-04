Ismaily e realidade no Shakhtar: «Temos treinos por vídeoconferência»

Ismaily é um velho conhecido do futebol português que agora mostra a valia no Shakhtar Donetsk, equipa orientada pelo português Luís Castro. O lateral brasileiro, de 30 anos, explicou de que forma se tem exercitado com a impossibilidade de efetuar treinos de conjunto.





"Tenho me exercitado em casa, trabalho na bicicleta e esteira e sigo os treinos que são enviados diariamente pela nossa equipa técnica. Às terças e quintas-feiras, temos treinos por vídeoconferência com o nosso preparador físico. Não é uma maneira agradável e ideal, mas temos que nos adaptar", vincou o jogador em declarações à assessoria de imprensa.O ex-Sp. Braga, Olhanense e Estoril está na Ucrânia desde 2013, um país que também parou as competições face à ameaça da pandemia do novo coronavírus. Para o futebolista que soma 30 jogos oficiais esta temporada a hora é de aguardar. "Obviamente que todos queríamos que tudo estivesse bem e que as nossas vidas decorressem na habitual normalidade. O futebol é para alguns o sustento da família e para muitos um entretenimento, uma paixão. Quando se pára sente-se um vazio. Espero que tudo se normalize e o futebol regresse brevemente, mas o mais importante neste momento é preservarmos nossa saúde e a das nossas famílias, seguir as recomendações dos órgãos competentes para que possamos combater o coronavírus", sublinhou Ismaily.