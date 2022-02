Israelitas avançam que Abramovich está na Bielorrússia para ajudar nas negociações entre Rússia e Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O multimilionário Roman Abramovich está esta segunda-feira na Bielorrússia a ajudar nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, num esforço para mediar o conflito. A informação é avançada pelo jornal The Jerusalem Post.Kiev e Moscovo sentam-se à mesa de negociações mas as tropas russas continuam a ofensiva em terreno ucraniano ao longo do dia.