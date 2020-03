Itália decide se suspende Serie A por causa do coronavírus: siga ao minuto

13h30 - A imprensa italiana refere que a Federação de futebol daquele país convocou para terça-feira (dia 10) uma reunião de emergência devido ao surto de coronavírus.





13h24 - Também já há o 11 do Génova.







13h19 - O AC Milan-Génova, marcado para as 14 horas, ao que tudo indiuca deverá ser jogado. O Milan já divulgou o 11 oficial, sem o português Rafael Leão.13h07 - Juventus divulga convocados para o jogo com o Inter (agendado para as 19h45 de hoje) e Ronaldo faz parte das opções de Sarri.







Impasse no Parma-SPAL: jogadores recolheram ao balneário mas voltaram de novo ao relvado



12h45 - O encontro entre o Parma e o SPAL vai mesmo ter lugar. Nada foi decidido sobre os outros jogos.









12h16 - Os jogadores de Parma e SPAL estão de novo no relvado e fazem o aquecimento. Tudo indica que este jogo se vai realizar. Está prevista uma comunicação para as 12h45.12h15 - Continua sem haver decisão sobre a suspensão da Serie A.11h40 - É anunciado que será feita uma comunicação às 12h15.11h30 - O jogo entre o Parma e o SPAL estava agendado para esta hora mas não arranca. Os jogadores regressam aos balneário à espera que seja tomada uma decisão. O jogo está adiado por 30 minutos.11h15 - O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, pediu à federação italiana de futebol que suspenda os encontros da Serie A , devido ao surto de Covid-19. O governante disse apoiar uma declaração do presidente do sindicato dos futebolistas, Damiano Tommasi, que pediu que se evitasse colocar os jogadores em perigo de contágio.